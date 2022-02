Après Leaving Neverland et cortège de polémiques, vérités et contre-vérités en 2019, un nouveau film consacré à la vie de Michael Jackson verra prochainement le jour. Il ne s’agira pas d’un documentaire cette fois mais d’un biopic. Il sera produit par Graham King qui était déjà derrière l’excellent Bohemian Rhapsody dédié à Freddie Mercury, le chanteur de Queen.

Michael – ce sera son titre – bénéficiera d’un scénariste de poids en la personne de John Logan qui a déjà travaillé avec Graham King sur Aviator réalisé par Martin Scorsese. Il faudra bien son talent pour transposer à l’écran la vie du roi de la pop qui n’a pas été des plus simples et sur laquelle plane des zones d’ombre. On pense évidemment aux accusations d’agressions sexuelles qui constituaient la trame de Leaving Neverland. Mais on rappellera aussi que parmi les maigres reproches adressés à Bohemian Rhapsody figure le fait que le côté décadent de Freddie Mercury, pendant toute une période de sa vie, n’a été qu’esquissé.

Ce projet bénéficiera d’un atout conséquent : le catalogue complet de Michael Jackson. Graham King en a acquis les droits. C’est plus qu’un plus. D’autant que le producteur annonce du spectaculaire : “(Michael) fera revivre les performances les plus emblématiques de Michael Jackson tout en donnant un aperçu éclairé du processus artistique et de la vie personnelle de l’artiste”.

Ce projet, le producteur l’a en tête depuis longtemps. Il dit avoir rencontré la famille Jackson dès 1981. “Assis au Dodger Stadium pour regarder le Victory Tour, je n’aurais jamais pu imaginer que près de 38 ans plus tard, j’aurais le privilège de faire partie de ce film”. Un enthousiasme partagé par la mère du roi de la pop, Katherine Jackson. Celle-ci s’est déclarée “très honorée de voir cette histoire prendre vie sur grand écran” parce que déjà à l’époque des Jackson 5, Michael était fan de la magie du cinéma.

Il faudra cependant se montrer patient puisqu’aucune date de sortie n’a été dévoilée.