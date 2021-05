Voilà qui va faire rêver tous les fans de basket-ball. Pour eux aussi, le 14 juillet, sera un jour de gloire, avec la sortie de Space Jam 2: A New Legacy. Michael Jordan (star de Space Jam en 1996) et LeBron James (qui renforce Titi, Grosminet, Bugs Bunny, Lola Bunny, Daffy Duck et leurs amis dans cette suite), deux des plus grands joueurs de tous les temps, vont en effet y être réunis à l'écran.

La nouvelle a été annoncée par Don Cheadle dans une interview à Access Hollywood. "Michael Jordan est dans le film, a-t-il déclaré. Mais pas de la manière à laquelle vous vous attendriez."

Cela signifie-t-il sous forme de cartoon ? Ou bien physiquement, mais pas en train de marquer des paniers dont il a le secret ? Mystère. Quoi qu'il en soit, son aide sera bien utile, pour affronter des Aliens ultra doués dans l'art de manier la balle orange.

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle devrait booster la vente de tickets de cinéma.