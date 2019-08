Grande première pour Michel Drucker, qui n’avait jamais interprété que son propre rôle au cinéma jusque-là.

À 76 ans, dans le biopic de Valérie Lemercier consacré à Céline Dion, il va incarner un ami de la diva québécoise. "J’ai tourné trois jours avec Valérie Lemercier qui a écrit et mis en scène un biopic sur René Angélil et Céline Dion, a-t-il expliqué au Midi libre. Ce sera un événement en 2020. C’est joué par des Québécois, à part Valérie Lemercier qui interprète Céline à tous les âges et moi qui passe la tête comme ami de la famille."

Pas trop de composition tout de même, vu qu’il connaît très bien Céline Dion.