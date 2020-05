Mais Les choses de la vie se doit forcément d’y figurer. Claude Sautet y tourne une des scènes d’accident de la route les plus extraordinaires de l’histoire du cinéma. La caméra crée l’impression de vitesse, puis les images au ralenti permettent de vivre de l’intérieur même du bolide l’enchaînement de hasards malencontreux (une camionnette qui cale au milieu de la chaussée, un camion qui arrive en face, un talus qui amène la voiture à effectuer des tonneaux). Ensuite, c’est parti pour une plongée dans les souvenirs du pilote dans le coma. Tous orientés vers les deux femmes qu’il aime : Catherine, son épouse (Lea Massari) et Hélène, sa maîtresse (Romy Schneider). Face à elles, Michel Piccoli joue dans deux registres très différents, tantôt d’une virilité très affirmée, tantôt d’un romantisme fleur bleue. Petit à petit, son esprit s’attarde sur les infimes détails qui ont rendu ces relations si exceptionnelles, sur les choses de la vie auxquelles on ne prête pas attention et qui font pourtant toute la différence au final. Intelligent, profond, subtil, spectaculaire, magnifiquement filmé, voilà un authentique chef-d’œuvre à revoir tant et plus.

(...)