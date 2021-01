Pour son rôle de veuve désargentée, acariâtre mais finalement pas si méchante, dans "French exit", on parle d’un Oscar pour Michelle Pfeiffer...

Interviewer Michelle Pfeiffer, même via zoom, c’est toujours un moment de bonheur ! Pour ne pas dire un réel plaisir. Pas seulement parce que c’est une des actrices les plus talentueuses de sa génération, non, parce qu’elle parle vrai ! Sans fard, sans enjoliver les choses, sans réécrire la propre histoire de sa vie. La Californienne est de retour aujourd’hui avec “French Exit”, une comédie noire, cynique, décalée, surréaliste basée sur le roman du même nom de Patrick deWitt qui a également écrit le scénario.

La star joue Frances Price, veuve new-yorkaise depuis une douzaine d’années, qui avait prévu de mourir avant que son héritage ne soit épuisé. Ne pouvant plus avoir le même train de vie à Manhattan, elle part donc sur un bateau à destination de Paris – où on lui prête un appartement - avec son fils Malcolm (Lucas Hedges) et un chat nommé Small Frank, qui, comme nous l’apprendrons plus tard, pourrait ou non être la réincarnation du mari décédé Franklin Price.