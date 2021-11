Ça devient pesant de recevoir des insultes après cela", nous confie d’emblée Mik Colignon, réalisateur du film Marguerite, qui a souhaité réagir à l’article paru le 20 octobre dernier dans La DH dans lequel Vincent Lagaf’, acteur principal de la production, a formulé des accusations à son encontre. "À un certain moment, il faut remettre l’église au milieu du village. Car vivre avec cela sur le dos, ça commence un petit peu à me fatiguer… Je suis en train de préparer mon prochain film avec Laurent de Funès et il reçoit aussi beaucoup de messages. J’ai énormément de soutien mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a toujours des personnes qui profitent de la situation. Ce n’est pas idéal pour trouver des sponsors de se faire insulter de la sorte. L’affaire est au tribunal et je laisse mes avocats réagir."

Le but premier du cinéaste montois, qui nous dévoile un peu les coulisses de son premier long-métrage, était de faire un film au profit du Télévie. "Et après, c’est parti en vrille, explique-t-il. J’ai donné mon film pour un euro, donc je n’ai touché aucun bénéfice sur sa sortie en salle. J’ai fait mon travail, j’ai réalisé mon film et puis j’ai été contraint de le donner pour un euro. Où pourrais-je avoir volé quelque chose ?"

