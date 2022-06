Une série à succès peut tout changer dans une carrière. Depuis 2016, grâce aux audiences exceptionnelles de Stranger Things sur Netflix, Millie Bobby Brown s'est imposée comme la nouvelle star que tout Hollywood s'arrache. Y compris pour des blockbusters comme Godzilla vs Kong ou Enola Holmes. Et bien qu'elle n'ait que 18 ans depuis le 19 février, elle pourrait empocher un salaire de superstar en devenant l'héroïne d'un prochain Star Wars. Rien que ça.

D'après The Mirror, la société aux grandes oreilles rondes serait prête à lui offrir un contrat de 15 millions de dollars pour entrer dans l'univers créé par George Lucas. "Millie se trouve dans le radar de Disney pour de nouveaux projets Star Wars, a expliqué une source aussi bien informée qu'anonyme au journal. Elle a déjà eu des contacts avec Kathleen (Kennedy, présidente de Lucasfilm, ndlr), qui est consciente de son désir d'apparaître dans un film ou de tenir un rôle central dans une des nouvelles séries de Disney+. Les dirigeants de Disney savent à quel point elle représente déjà une icône pour le public âgé de 10 à 30 ans, et tout ce qu'elle peut apporter en terme d'attraction. Elle pourrait aisément empocher 15 millions de dollars pour son premier film ou une série. Et elle n'aurait pas besoin de passer d'audition: c'est plus une question d'entente avec le réalisateur. Elle a le sérieux nécessaire pour tenir le rôle principal dans cet univers."

Les choses devraient se décanter rapidement, car l'agenda de la jeune comédienne est largement rempli, avec une cinquième saison de Stranger Things et quatre longs métrages prévus ces prochains mois.