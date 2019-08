Captain Marvel l’a démontré : l’heure des superhéroïnes est arrivée. Et l’une d’entre elles, attendue sur les écrans de Disney + probablement à l’horizon 2021, va assurément beaucoup faire parler d’elle. Ms. Marvel va en effet devenir la première super-héroïne musulmane des fictions Marvel. Kamala Khan, une ado américaine d’origine pakistanaise, possède en outre la particularité de pouvoir prendre la forme de n’importe qui d’autre ou d’étirer énormément ses membres après avoir été contaminée par un mystérieux nuage dans le New Jersey. Ce qui va lui permettre de tenter d’imiter son idole, Carol Danver (alias Captain Marvel, incarnée par Brie Larson sur grand écran). Mais pour cela, il va falloir ruser. Car ses parents, aussi conservateurs qu’aimants, la surveillent de près. Ms. Marvel élargit l’univers Marvel en apportant de la modernité et une dimension sociale plus importante aux sauvetages de la planète. La scénariste de la série Quatre mariages et un enterrement, Bisha K. Ali, est pressentie pour écrire ses aventures.