Le Magritte d'honneur de la 10e cérémonie de remise des prix du cinéma belge sera décerné à Monica Bellucci, annoncent mardi l'Académie André Delvaux et la RTBF.

"La plus francophone et francophile des actrices italiennes" recevra son prix le 1er février prochain. Monica Bellucci, dépeinte dans le communiqué par son accent et son "regard ténébreux", est née en 1964 en Italie, dans un petit village d'Ombrie. Elle a démarré sa carrière en tant que mannequin tout en prenant des cours de théâtre. Elle enchaîne les petits rôles avant sa révélation en France avec "L'Appartement" de Gilles Mimoumi (1995), qui lui vaudra une nomination aux César.

"Actrice adulée mais inclassable, elle navigue de films d'auteur en blockbusters", passant de Cléopâtre à James Bond Girl, jouant pour Spike Lee ou Alice Rohrwacher, "qui en fait l'héroïne de ses Merveilles, Grand prix du jury à Cannes en 2014".

Monica Belluci recevra son Magritte d'honneur lors de la 10e cérémonie de cette grand-messe du cinéma belge le 1er février prochain.