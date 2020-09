L'immense acteur à la filmographie interminable (Moonraker, Le nom de la Rose, Paris brûle-t-il, Hibernatus, Des hommes et des dieux), fervent catholique, est décédé ce lundi à l'âge de 89 ans.

La nouvelle est tombée ce lundi après-midi: Michael Lonsdale, l'homme dont on reconnaissait la voix grave au premier coup d'oreille et la barbichette au premier coup d'oeil sans toujours connaître son nom, est décédé à l'âge de 89 ans.

Cet immense acteur, fervent catholique, césarisé dans un rôle secondaire en 2011 pour des hommes et des dieux, était présent depuis si longtemps dans les mémoires cinéphiles qu’il se confondait presque avec l’histoire du cinéma. De Michel Boisrond (C’est arrivé à Aden, son premier film, en 1956) à Bouli Lanners (Les premiers, les derniers), en passant par François Truffaut (Baisers volés), Jean-Pierre Mocky (Snobs), Orson Welles (Le procès), Fred Zinneman (Et vint le jour de la vengeance), René Clément (Paris brûle-t-il ?), Edouard Molinaro (Hibernatus), Jean-Luc Godard (British sounds), Marcel Carné (Les assassins de l’ordre), Louis Malle (Le souffle au cœur), Marguerite Duras (Jaune le soleil), Georges Lautner (Il était une fois un flic), Alain Resnais (Stavisky), Luis Bunuel (Le fantôme de la liberté), Joseph Losey (Monsieur Klein), Dino Risi (Le bon roi Dagobert), Jean-Jacques Annaud (Le nom de la rose), James Ivory (Les vestiges du jour), Claude Sautet (Nelly et Monsieur Arnaud), John Frankenheimer (Ronin), Bertrand Blier (Les acteurs), Steven Spielberg (Munich), Alejandro Amenabar (Agora), il a tourné avec les plus grands le plus naturellement du monde. Et a visité tous les genres. D’ailleurs, beaucoup gardent de lui l’image de Drax, l’ennemi de James Bond dans Moonraker, mais aussi celle du frère Dochier dans Des hommes et des dieux (qui lui a rapporté son seul César en 2011).

(...)