Accesoiriste de cinéma depuis 25 ans, Manu Poupard ne comprend pas comment un tel drame a pu avoir lieu.

“Logiquement, ce n’est absolument pas possible ! Puisque normalement, l’accessoiriste ou l’armurier, avant de donner l’arme, montre à l’acteur qu’il n’y a aucune balle engagée, aucune balle dans le magasin, en dessous, qui fait “clac”. On tire vers le bas, pour montrer que l’arme est “empty and safe” (vide et sûre, NdlR)", nous explique ce professionnel.