Avec l'annulation de la quasi totalité des blockbusters de l'année 2020, la rumeur d'un report du nouveau James Bond circule avec insistance depuis quelques jours. Mais Sony Pictures la démonte en présentant le clip officiel de, chanté par Billie Eilish et en confirmant la date de sortie du 11 novembre.

Déjà visionné plus de 3.7 millions de fois en 15 heures à peine, ce clip joue clairement la carte de la nostalgie, de l'amour contrarié entre James Bond (Daniel Craig) et Madeleine Swann (Léa Seydoux) et, naturellement, de l'action (avec quelques cascades très spectaculaires). Un peu dans la lignée de Skyfall par Adèle, mais en plus sombre, en plus émotionnel.

Il dévoile aussi une scène de combat avec une nouvelle Bond Girl redoutable, Paloma, campée par Ana de Armas "Ce qui m'importe le plus, c'est de représenter les personnages masculins et féminins d'une manière habile, réaliste, loin des stéréotypes", a-t-elle déclaré à Vogue Mexique. "Dans ce film de 007, je me suis surtout concentrée sur le sujet, afin de le respecter. C'était l'essentiel de mes discussion savec le réalisateur." Selon les premières indiscrétions, de fait, Paloma serait une des Bond Girls les plus sarcastiques de la saga. On vérifiera cela en salle dès le 11 novembre.