La nouvelle a été communiquée par Anthony Delon sur Twitter. Puis confirmée par une brève déclaration à l'AFP: " Ma mère est décédée ce matin à 11h, à Paris, entourée de ses proches", avant de préciser qu'elle était "morte d'un cancer rapide " .

Née Francine Canovas le 1er août 1941 au Maroc, elle devient, en 1964, la seule femme qu'épousera jamais Alain Delon. "On s'est rencontrés dans une boîte de nuit, présentés par des amis communs, expliquait-elle sur le tournage du Samouraï. Et cela a été une rencontre assez violente. Il était avec des amis qui ne me plaisaient pas tellement, qui avaient un drôle de genre, et on m'a dit: 'Tiens, Alain Delon est là'. Il est beau, en effet, je l'ai regardé. Il était assis sur mon sac, alors je lui ai dit: 'Est-ce que cela ne vous ennuierait pas de vous lever un tout petit peu pour que je puisse prendre mes affaires?' 'Mais prenez-le votre sac, je n'en ai rien à foutre', m'a-t-il dit. 'Dépêchez-vous, vous voyez bien que je suis occupé'."

La suite se passe d'évidence beaucoup mieux, puisqu'ils se marient le 13 août 1964, puis embarquent sur le France en direction des États-Unis pour leur voyage de noces. Mais aussi parce que la star a un contrat avec Hollywood. Un mois plus tard, Anthony Delon naît à l'hôpital Cedar Sinaï de Los Angeles.

De retour en France, elle devient actrice aux côtés de son mari, notamment dans deux films d'un des maîtres absolu d'Alain Delon, Jean-Pierre Melville: Le Samouraï et L'armée des ombres. Mais leur idylle est entachée par l'affaire Markovic. Le garde du corps et chauffeur du couple est retrouvé mort dans une décharge le 1er octobre 1968. A l'époque, la presse affirme que le Yougoslave était un peu trop proche de Nathalie. Alain Delon, très affecté devant les caméras lorsqu'il évoque "les indélicatesses" de celui qu'il qualifie malgré tout "d'ami", est un moment soupçonné d'avoir joué un rôle dans cette histoire. Cela ne sera jamais démontré, et il bénéficie finalement d'un non-lieu. Le 14 février 1969, après avoir rencontré Mireille Darc, il divorce d'avec Nathalie. "Quand je l'ai quitté, j'ai tout laissé derrière moi. Je suis partie avec mon fils et ma gouvernante, c'est tout", déclara-t-elle plus tard.

Présente au chevet d'Alain Delon lorsqu'il fait un AVC en 2019

Pour elle, c'est le début de la fin au cinéma. Elle tient bien encore des petits rôles dans Sex Shop de Claude Berry, Une Anglaise romantique de Joseph Losey ou Une femme fidèle de Roger Vadim, mais sa carrière ne décolle pas. Et même si elle tourne encore Nuit de chien en 2008 et Mensch en 2009, elle était restée absente des plateaux avant cela depuis 1980, pour tenter une carrière de réalisatrice. Elle signe deux longs métrages: Ils appellent ça un accident en 1982 et Sweet Lies en 1988. Pas vraiment des grands succès.

Lorsqu'Alain Delon a fait un AVC, en 2019, Nathalie Delon était présente à l'hôpital pour veiller sur lui, tout comme Anouchka et Anthony. "Alain est une partie magnifique de ma vie", écrivait-elle dans son autobiographie, Pleure pas, c'est pas grave. La dernière ligne vient d'en être écrite ce jeudi matin.