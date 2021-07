Nathalie Emmanuel n’a jamais passé ses examens de conduite. Ce qui ne l’empêche pas de crasher des voitures avec un camion dans F9.

La réalité et la fiction se croisent parfois de manière surprenante. Charmés par ses prestations dans, la série événement dans laquelle elle incarne Missandei, la confidente et stratège de la “mère des dragons”, les producteurs deconfient en 2015 à Nathalie Emmanuel le rôle de Ramsey, l’intello de la bande, hackeuse hors pair qui participe à l’action via ses ordinateurs. Qu’elle reprend avec plaisir deux ans plus tard. Mais aussi pour le neuvième volet,, qui sort en salle ce mercredi 14 juillet. Avec cette fois un changement de taille : elle doit conduire un camion.