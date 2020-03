Les suspensions et reports se multiplient en raison du coronavirus.

La situation sanitaire aux États-Unis et l’urgence nationale décrétée par Donald Trump ont eu raison de tous les tournages en cours du côté de Netflix. Ils sont interrompus, qu’il s’agisse des films ou des séries. C’est notamment le cas de la quatrième saison de Stranger Things, un des gros succès de la plateforme de VOD. D’autres studios comme Universal et Warner Bros. ont pris des décisions similaires. Le tournage du prochain Batman est suspendu pendant deux semaines, celui de Jurrassic World : Dominion est arrêté. Idem pour Official Competition dans lequel jouent Antonio Banderas et Penélope Cruz, ou encore une production signée Marvel dont le réalisateur est à l’isolement dans l’attente des résultats des tests qu’il a passés. Riverdale, The Falcon and The Winter Soldier de Disney + et d’autres sont aussi paralysés parce qu’un ou plusieurs membres des équipes sont infectés ou susceptibles de l’être. Même le tournage de la 41e saison de Survivor a été postposé en mai… C’est dire ! Les conséquences ne seront pas immédiates mais pourraient se faire sentir lors de la prochaine saison si les retards venaient à s’allonger.

Des soaps sont aussi concernés et tous les chat shows américains ont été mis en sourdine.