Entre les stars et les réseaux sociaux, c’est de moins en moins l’histoire d’amour. De nombreuses personnalités n’en peuvent plus du déchaînement de haine qu’elles subissent et préfèrent s’en aller. Dernier départ en date : celui de Nicolas Bedos.

“Voilà plusieurs mois que, tout au chagrin de la mort de mes parents, les réseaux sociaux servent de jardin en friche à mes rancœurs personnelles et colères impulsives, m’offrant une tribune plus ou moins efficace face au fléau du politiquement correct qui menace très gravement nos arts non-essentiels et la liberté d’expression si chère à mes aïeux, écrit-il sur Twitter et Instagram. Aujourd’hui, conscient des limites de l’expression directe et de la perversion médiatique qu’elle provoque, j’ai décidé de quitter les réseaux sociaux afin de me consacrer exclusivement à mon travail. Lui seul sera désormais autorisé à exprimer le regard que je pose sur notre société, nos stupeurs et nos doutes. J’ai goûté à cette violence et je l’ai détestée. Adieu à tous, et vivement la réouverture des salles obscures, vivement la réouverture d’un monde où la Culture se considère.”

À méditer, tant ce message ouvre des pistes de réflexions sur la manière de communiquer ou de considérer la culture.