Tant que le film n'est pas sorti, les frais continueront de s'élever. Et il se chuchote que les producteurs envisageraient un nouveau report, préférant attendre de voir comment d'autres blockbusters se comporteront lors de la réouverture des salles plutôt que de prendre le risque d'ouvrir le bal en avril 2021 avec ce film dispendieux.

Une chose est sûre: No Time To Die va devoir faire un malheur au box-office pour faire pencher la balance financière du bon côté.



Avec le coronavirus, James Bond affronte sans aucun doute son adversaire le plus coriace. Et le plus coûteux. Annoncé dans un premier temps à 250 millions de dollars (soit 40 de plus que pourmême s'il existe des discussions sur ce nombre), le budget deest en train d'exploser en raison des retards de sortie. Selon un rapport publié par B25 Ltd, une compagnie créée pour produire le film, les "coûts négatifs" ont fait grimper la note a 213.916.164 livres sterling, soit 285,42 millions de dollars. Le tout, hors frais de publicité et de promotion, estimés par la presse américaine à environ 50 millions de dollars.