A partir de ce mercredi 31 mars, Wonder Woman 1984 est visible sur certaines plateformes. Pour le Blu-Ray et la VOD, il faudra attendre jusqu'au 7 avril.

Mais qu’est-ce qui est passé par la tête des pontes de Warner Bros. au moment de décider de montrer Wonder Woman 1984 sur des plateformes des streaming au lieu d’attendre la réouverture des salles ? Sur grand écran, on se serait peut-être laissé gagner par l’ambiance apocalyptique, les scènes de destruction massive, les combats défiant toutes les lois de la physique ou même la découverte de sa capacité à voler. On dit bien peut-être…