qui a triomphé aux Magritte, sera adapté à Hollywood avec Jessica Chastain et Anne Hathaway par le cinéaste belge.

Avec neuf Magritte, dont ceux du film, de la réalisation et de la meilleure actrice (pour Veerle Baetens), Duelles d’Olivier Masset-Depasse est entré dans l’histoire du cinéma belge ce samedi soir. Il pulvérise l’ancien record détenu jusqu’alors conjointement par Mr Nobody et Une famille syrienne, avec six trophées chacun.

Un triomphe qui, paradoxalement, embarrassait un peu son réalisateur en coulisses. "J’ai passé une bonne soirée, mais à la fin cela devenait un peu gênant. En face, il y avait quand même d’excellents films et, surtout, des maîtres comme les frères Dardenne. Neuf prix, c’est exagéré."

