Soul, actuellement diffusé sur Disney+, l’a encore confirmé : en matière d’animation, Pixar s’impose toujours comme la référence absolue. Et Pete Docter, le génie derrière Là-haut, Vice-Versa ou Soul désormais à la tête du studio, entend bien mettre la barre plus haut à l’avenir. Avec plus de créations originales.

"Dans le passé, nous avons produit énormément de suites, trop à la suite ", a-t-il déclaré dans The Hollywood Reporter. "Maintenant, nous avons plein de projets originaux, qui m’excitent beaucoup, mais pour la sécurité financière, nous devrions probablement y inclure quelques suites supplémentaires. Parfois, c’est difficile, parce que les projets créatifs ont leur propre vie, et soit ils décollent, soit ils ne le font pas."

Deux longs métrages inédits ont déjà pris leur envol. À commencer par Luca, une histoire d’amitié en Italie entre un ado et un monstre marin. Signé Enrico Casarosa, ce long métrage est attendu en salle le 23 juin 2021. Turning Red , de la réalisatrice Domee Shi (Oscar du meilleur court métrage d’animation pour Bao), suivra le 11 mars 2022, pour retracer les mésaventures de la jeune Mei Lee, 13 ans, qui présente la particularité de se transformer en panda roux chaque fois qu’elle est trop excitée. Pour une adolescente, autant dire presque tout le temps.

Et comme si cela ne suffisait pas, en plus de raconter la jeunesse de Buzz l’Éclair et de développer des spin-off de Cars et de Là-haut en sagas télé, Pixar va fournir en automne 2023 sa première série originale pour le streaming, Win or Lose. L’idée est assez brillante : raconter le parcours d’une équipe de softball, avec cette particularité que chaque épisode de 20 minutes dévoilera le point de vue d’un membre de la formation. Avec une vision totalement différente des mêmes événements. "Le sujet n’est pas tellement le softball , explique Pete Docter. C’est une comédie sur l’amour, la rivalité, les challenges que nous devons tous relever dans la vie."

Voilà qui promet.