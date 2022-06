Il va falloir s'y habituer: le streaming a le vent en poupe. Et même toujours un peu plus. Les chiffres sont là pour l'attester: semaines après semaines, les nouveautés battent des records d'audience. Preuve que de plus en plus de cinéphiles ont décidé de les visionner tranquillement dans leur salon.

Le phénomène vaut pour toutes les fictions, que ce soient les films ou les séries.

(...)