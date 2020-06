La maison niçoise de Sean Connery est à vendre. Mais, attention, l’addition est salée.

Vie trépidante, femmes somptueuses, voitures rutilantes, champagne - Bollinger, of course ! - et gadgets à gogo. James Bond n’est pas homme à vivre chichement. Quoi de plus normal pour le plus prestigieux agent secret des services britanniques. Étant donné ce qui précède, 007 n’est pas non plus du genre à se contenter d’un petit meublé de 50 m2 pour vivre.

La preuve que non avec la villa niçoise de Sean Connery, qui a enfilé officiellement six fois le costume de James Bond. L’habitation est actuellement en vente, et ce n’est pas donné. Comptez 30 millions d’euros ! Pour ce prix, vous disposerez de cinq chambres, chacune accompagnée de sa salle de bain, de deux piscines, d’un sauna, d’une salle de sport et d’un garage capable d’accueillir les plus belles carrosseries. Sans oublier une vue imprenable sur la Méditerranée, puisque la villa, de style Belle Époque, se situe sur les hauteurs. Et un cachet so british puisqu’il paraît que les lieux, malgré leurs occupants successifs, ont conservé le charme que leur avait imprimé son illustre propriétaire.