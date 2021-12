Certains noms ont cet étrange don de générer instantanément des rafles de rires ou de hérisser les poils. Comme les Tuche, par exemple. Voués aux gémonies par une partie du public allergique à leur humour, les inconditionnels des frites et du chômage attirent pourtant toujours plus de monde à chaque nouvelle aventure en salle : 1,5 million de spectateurs pour le premier volet en 2010, 4,6 millions pour le deuxième en 2015 et 5,7 millions pour le troisième en 2017. C’est dire si le quatrième opus, retardé d’un an pour finalement aboutir le 8 décembre sur les grands écrans, est attendu avec impatience autant par les propriétaires des multiplexes que par les rigolards en manque de réflexions aussi ahurissantes que cultes.