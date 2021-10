"C’est un sentiment bizarre d’avoir son film qui sort en salles, nous confie le réalisateur Olivier Pairoux, ex-animateur de Tribu sur Plug RTL, au sujet de Space Boy qui sort ce mercredi. Lors de la première, la semaine dernière, au Festival de Gand, j’ai vraiment pris conscience du truc, de toutes ces années d’efforts - 10 ans ! - enfin recompensées." Directeur artistique chez RTL Belgium, il avait obtenu un budget de 1,4 millions d’euros pour recréer dans Space Boy une ambiance années 80 à la Goonies . Une prouesse technique. " On a dépassé les 25 festivals et reçu pas mal de prix. C’est un sentiment de satisfaction et de fierté car c’est un projet qui a pris toute une partie de ma vie professionnelle."

Sortir Space Boy, était-ce un peu le parcours du combattant suite à la pandémie ?