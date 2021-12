L'Association de la presse étrangère d'Hollywood, qui constitue le jury des prix récompensant chaque année le meilleur du cinéma et de la télévision, a dévoilé ce lundi la liste des nommés de son édition 2022. Et dans cette prestigieuse liste, trois noms français y apparaissent: Marion Cotillard (meilleure actrice dans un film comique ou comédie musicale pour son rôle d'Annette de Leos Carax), Tahar Rahim (meilleur acteur dans une mini-série pour la série britannique The Serpent, disponible sur Netflix) et Omar Sy (meilleur acteur dans une série dramatique grâce à son rôle dans Lupin, aussi sur Netflix). Il s'agira de la première édition des Golden Globes depuis la controverse autour du manque de diversité et de corruption au sein du jury et dont de nombreux artistes avaient appelé au boycott. Mais les règles ont été changées depuis lors.

Plusieurs nominations pour "Squid game"

La série phénomène Squid Game apparaît en effet dans trois catégories : meilleure série dramatique (une première pour une série coréenne), meilleur acteur dans une série dramatique (Lee Jung-jae) et meilleur second rôle masculin dans une série dramatique (Oh Yeong-su). Belfast de Kenneth Branag arrive en tête avec sept nominations, suivi par The Power of the Dog de Jane Campion, avec six nominations.

Voici la liste des nommés dans les principales catégories de la 79e édition, qui doit avoir lieu le 9 janvier:

Meilleur film dramatique:

Belfast, de Kenneth Branagh

Coda, de Sian Heder

Dune, de Denis Villeneuve

La Méthode Williams, Reinaldo Marcus Green

The Power of The Dog, de Jane Campion

Meilleure actrice dans un film dramatique:

Jessica Chastain dans Dans les yeux de Tammy Faye

Olivia Colman dans The Lost Daughter

Nicole Kidman dans Being the Ricardos

Lady Gaga dans House of Gucci

Kristen Stewart dans Spencer

Meilleur acteur dans un film dramatique:

Mahershala Ali dans Swan Song

Javier Bardem dans Being The Ricardos

Benedict Cumberbatch dans The Power of the Dog

Will Smith dans La Méthode WIlliams

Denzel Wahsington dans Macbeth

Meilleur film (Comédie ou comédie musicale):

Cyrano, de Joe Wright

Don't Look Up, d'Adam McKay

Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson

Tick, Tick... Boom!, de Lin-Manuel Miranda

West Side Story, de Steven Spielberg

Meilleure actrice dans un film comique ou uen comédie musicale:

Marion Cotillard dans Annette

Alana Haim dans Licorice Pizza

Jennifer Lawrence dans Don't Look Up

Emma Stone dans Cruella

Rachel Zegler dans West Side Story

Meilleur acteur dans une comédie musicale ou une comédie:

Leonardo Dicaprio, dans Don't Look Up

Andrew Garfield dans Tick, Tick... Boom!

Cooper Hoffman dans Licorice Pizza

Anthony Ramos dans D'où l'on vient

Meilleur film d'animation:

Encanto

Flee, de Jonas Poher Rasmussen

Luca, d'Enrico Casarosa

Ma Famille afghane, de Michaela Pavlatova

Raya et le dernier dragon



Meilleur film dans une autre langue que l'anglais:

Compartiment n°6 (Finlande, Russie, Allemagne)

Drive My Car (Japon

La Main de Dieu (Italie)

Un Héros (Iran)