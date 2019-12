Tout n’est pas parfait, mais J.J. Abrams livre une conclusion spectaculaire, qui rend bien hommage à chaque personnage.

"Les morts parlent." C’est par cette affirmation, qui défile bien évidemment en lettres jaunes sur un fond étoilé, que s’ouvre l’Épisode IX de la saga Star Wars, The Rise of Skywalker. Une phrase quelque peu mystérieuse, mais qui donne bien le ton de la conclusion de la série. J.J. Abrams ne s’y contente pas d’apposer le point final, il rend hommage à toutes les figures emblématiques qui font rêver les fans depuis maintenant 42 ans.

Cela constitue à la fois la force et la faiblesse de L’Ascension de Skywalker. Le parcours et/ou l’identité de chacun est expliqué en détail. C’est parfois un peu bavard, mais toutes les zones d’ombre sont chassées. Y compris pour Rey, figure centrale de cet ultime volet.

Entraînée par Leia alors que les autres rebelles essuient des pertes, elle doit se résoudre à se lancer à son tour dans la bataille en apprenant le retour, inattendu, de Palpatine. Pas tout à fait au sommet de sa forme, branché à des câbles qui le maintiennent en vie, l’ex-empereur n’a qu’une idée en tête : bâtir un nouvel empire, le Dernier Ordre, avec l’aide de Kylo Ren, déconcerté par la présence de celui que Dark Vador avait fait chuter dans le vide. "Le côté obscur donne accès à des choses non naturelles", explique le vieux despote. Avant de préciser : "J’étais toutes les voix que tu as entendues dans ta tête."

Ce n’est pas la seule surprise du film. J.J. Abrams explore des facettes inconnues de la Force, comme l’arrachage d’objets à distance, la guérison des blessures ou le transfert d’énergie. Ces trouvailles apportent une dose d’originalité mais aussi un petit côté Harry Potter un tantinet désarçonnant.

Histoire de ne pas trop déconcerter les fans de la première heure, J.J. Abrams a multiplié les clins d’œil à la trilogie originale. Et tout spécialement au Retour du Jedi. On ne vous expliquera pas lesquels, pour ne pas gâcher le plaisir de vision. Ni comment le réalisateur nous a joliment bernés avec les bandes-annonces en jouant sur les codes pour nous amener à imaginer une multitude de pistes tantôt erronées, tantôt difficiles à croire. Brillant.

Difficile d’en dire autant des insertions de Carrie Fisher, qui sonnent faux visuellement. Ou des étranges chevaux dotés de défenses de phacochère qui galopent sur les vaisseaux. Voire de D-O, le nouveau droïde peureux, qui n’apporte pas grand-chose au récit. Tout comme les Sith Troopers, finalement.

Les femmes à l’honneur

Game of Thrones l’avait démontré : il est presque impossible de clôturer une saga culte sans décevoir une partie du public. Mais J.J. Abrams s’en tire avec les honneurs, mêlant avec bonheur scènes d’action très spectaculaires, noirceur, humour décalé et profondeur psychologique (la plupart des héros ont pas mal de choses à se faire pardonner). Le tout en mettant à l’honneur les femmes (Zorii, l’ex-amie de Poe sur la planète Kijimi ou Jannah, une déserteuse stormtrooper), en faisant découvrir le repère secret des Siths (la planète légendaire Exegol, dans les Régions inconnues, inaccessible sans orienteur sith), en distillant habilement la nostalgie, en visitant les débris de l’Étoile de la Mort et en enrichissant le vocabulaire de la saga avec un mot important, dyade.

Au final, tout cela est tellement foisonnant qu’on a surtout envie de retourner en salle le plus vite possible pour en apprécier toute la richesse. Un joli (dernier) tour de Force.