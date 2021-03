Des thèmes très riches (MeToo, oser faire confiance…) pour une vraie réussite.

Il va peut-être falloir s’y habituer : ce n’est pas en salle mais sur Disney + que sort Raya et le dernier dragon. Un film d’animation bien dans la mouvance MeToo, qui ne manque pas d’atouts pour séduire.

Kumandra, autrefois un paradis, se trouve désormais miné par les dissensions entre peuples et ravagé par les Droons, des créatures maléfiques qui transforment les hommes en roc. Pour les repousser, les dragons se sont sacrifiés, ne laissant qu’une pierre puissante derrière eux. Un joyau magique qui sera détruit, en partie par la faute de Raya, entraînant la disparition de son père. Alors, depuis six ans, elle cherche à en réunir tous les morceaux et espère retrouver Sisu, le dernier dragon, seul capable d’inverser le cours de l’histoire.