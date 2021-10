"Un monde", premier long métrage de Laura Wandel, représentera la Belgique aux Oscars, annonce Wallonie Bruxelles Images jeudi dans un communiqué. "Un monde" peut dorénavant prétendre à l'Oscar du Meilleur film international, à condition qu'il soit retenu par la suite parmi les nommés qui seront annoncés en février prochain. La 94e cérémonie des Oscars se tiendra elle le 27 mars 2022 au Dolby Theatre à Los Angeles. Explorant la problématique du harcèlement scolaire, "Un monde" avait fait sensation lors de sa présentation en juillet au Festival de Cannes. Récompensé sur la Croisette du prix Fipresci des critiques de cinéma internationaux dans la section "Un Certain Regard", centrée sur les cinéastes émergents, le long métrage s'est aussi vu attribuer dimanche dernier le prix du Meilleur premier film au Festival du film de Londres (BFI).

Avec "Un monde", la cinéaste, ancienne étudiante de l'Institut des arts de diffusion (IAD), avait retrouvé le chemin de la Croisette, sept ans après la sélection de son court métrage "Les Corps étrangers", présenté en compétition en 2014.

Laura Wandel se dit particulièrement fière de représenter la Belgique aux Oscars. "Cette sélection me tient d'autant plus à cœur que le film a été produit et réalisé entièrement en Belgique, avec une équipe et des producteurs francophones et néerlandophones".

Élu à l'unanimité, le film a été choisi par un jury national composé à parts égales de membres issus de la Communauté flamande et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Produit par Dragon Films, "Un monde" figure aussi parmi les films en lice pour le prix Fipresci de la découverte européenne, décerné chaque année lors des European Film Awards (EFA), dont la cérémonie se tiendra cette année le 11 décembre à Berlin.

Sorti mercredi dans les salles belges, "Un monde" a d'ores et déjà été vendu dans une quinzaine de territoires notamment aux États-Unis.