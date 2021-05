Daniel Kaluuya été récompensé, dimanche dernier, pour son rôle dans “Judas and the Black Messiah”. Rencontre.

La 93e cérémonie des Oscars, c’était le 25 avril et ce rendez-vous hollywoodien promettait d’être le plus inclusif de son histoire. Après la victoire, l’an passé, de l’intriguant film coréen “Parasite”, de Bong Joon-ho, l’Académie des arts et des sciences du cinéma continue en effet sa marche vers une plus grande ouverture avec une œuvre qui relate un épisode de la lutte des Black Panthers.

Les drames biographiques ont donc la cote et “Judas and the Black Messiah” a raflé la mise ! Ce long métrage, en lice dans la catégorie du meilleur scénario original, se démarque surtout grâce à ses interprètes. Daniel Kaluuya (Hampton) et Lakeith Stanfield (un membre du groupe infiltré) s’affrontaient pour le prix du meilleur acteur dans un second rôle. C’est finalement Kaluuya qui l’a emporté, riche, déjà, d’un Golden Globe dans cette catégorie en février dernier.

Ce biopic retrace l’existence de Fred Hampton, un jeune leader des Black Panthers (mouvement révolutionnaire de libération des Afro-américains) joué par Daniel, et de l’informateur du FBI qui l’a trahi. On y voit les efforts de Fred Hampton pour mobiliser les militants de Chicago contre les violences policières qui visent la communauté noire, et la réaction des élites de l’époque pour lesquelles les Black Panthers n’étaient rien d’autre que “la plus grande des menaces pour la sécurité nationale”. Rencontre avec un acteur que l’on ne peut qu’encenser…