"Qu'est-ce qui vient de se passer?": les téléspectateurs des Oscars étaient estomaqués dimanche soir après une altercation entre les acteurs Will Smith et Chris Rock, le premier montant sur scène pour gifler le second. Chris Rock, l'un des présentateurs de la 94ème cérémonie des plus prestigieux prix d'Hollywood, venait de faire une plaisanterie sur l'épouse de Will Smith, Jada Pinkett-Smith.

Il a comparé ses cheveux, coupés à ras, au crâne rasé de Demi Moore dans le film "A Armes égales" de Ridley Scott (1997).

Jada Pinkett-Smith, qui a publiquement évoqué par le passé son alopécie (perte de cheveux), a levé les yeux au ciel. D'abord hilare, Will Smith est ensuite monté sur scène et a giflé Chris Rock, le bruit du coup résonnant dans les micros devant les spectateurs abasourdis, dans la salle où se déroulait la cérémonie comme sur leur canapé.

La chaîne ABC a coupé le son pendant la scène qui a suivi, mais le dialogue était audible sur des télévisions étrangères.

"Wow. Wow. Will Smith vient de me démonter la tête", a lâché Chris Rock. "C'était une blague sur +A Armes égales+", s'est-il justifié auprès de l'acteur.

"Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche", a hurlé Will Smith, revenu aux côtés de son épouse.

L'acteur a ensuite remporté l'Oscar du meilleur acteur pour "La Méthode Williams", où il incarne le père entraîneur des championnes Serena et Venus Williams.

"Je veux m'excuser auprès de l'Académie" des Oscars, a-t-il lancé en pleurs.

"L'amour vous fait faire des choses folles", a-t-il ajouté, le visage couvert de larmes.

Le palmarès

Voici les principales récompenses remises dimanche à Hollywood lors de la 94e cérémonie des Oscars, reconnaissances suprêmes du cinéma américain. - Meilleur film: "CODA"

- Meilleure réalisatrice: Jane Campion, "The Power of the Dog"

- Meilleure actrice: Jessica Chastain, "Dans les yeux de Tammy Faye"

- Meilleur acteur: Will Smith, "La Méthode Williams"

- Meilleur acteur dans un second rôle: Troy Kotsur, "CODA"

- Meilleure actrice dans un seconde rôle: Ariana DeBose, "West Side Story"

- Meilleur film international: "Drive my car" (Japon)

- Meilleur film d'animation: "Encanto"

- Meilleur documentaire: "Summer of Soul"

- Meilleur scénario original: "Belfast"

- Meilleur scénario adapté: "CODA"