C'est la première fois que trois femmes seront maîtres de cérémonie. "Je ne sais pas qui a pensé que c'était une bonne idée, mais je vais présenter les Oscars avec mes bonnes amies Wanda Sykes et Regina Hall", a déclaré Amy Schumer dans une vidéo diffusée sur Good Morning America.

Les Oscars de cette année seront décernés le 27 mars. Les films "The power of the dog" et "Dune" sont les grands favoris avec respectivement douze et dix nominations.