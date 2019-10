L’acteur et réalisateur l’a annoncé lundi via Instagram, après Christian Clavier, Clovis Cornillac et Edouard Baer, il incarnera Astérix dans le prochain film mettant en scène les aventures du valeureux Gaulois. Mieux, il en signera aussi la réalisation. Autre changement de casting au programme, ce n’est plus Gérard Depardieu qui se glissera dans le costume d’Obélix mais Gilles Lellouche. Le titre du film a aussi été dévoilé : Astérix & Obélix, l’Empire du Milieu. Il s’agira d’un scénario original signé Philippe Mechelen et Julien Hervé à qui l’on doit la saga des Tuche.