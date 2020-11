La dernière en date annonçait un Chadwick Boseman en images de synthèse dans le futur Black Panther 2, attendu en salle le 6 mai 2022. Elle avait pris tant d’ampleur que la vice-présidente de Marvel, Victoria Alsonso, a tenu à la démentir : "Il n’y a qu’un seul Chadwick, et il n’est plus avec nous. Notre roi, malheureusement, est mort dans la vraie vie, pas juste dans la fiction, et nous prenons le temps de voir comment revenir à son histoire. Nous devons réfléchir attentivement à ce que nous allons faire et comment honorer cette franchise." Malgré le coronavirus, l’heure du tout au virtuel n’a donc pas encore sonné. Enfin une bonne nouvelle.