L’acteur de 55 ans comptait sur Matrix 4 et John Wick : Chapter 4 pour revenir à l’avant-plan en 2021.

Étrange parcours que celui de Keanu Reeves. Révélé par Point Break en 1991, confirmé par Little Buddha deux ans plus tard, puis par Speed et Johnny Mmemonic, qui en font un héros d’action. En 1999, Matrix le propulse superstar mondiale, Hollywood ne jure plus que par lui et le lui fait savoir via des contrats exorbitants. Et puis, étrangement, après les suites de Matrix, il commence à se fourvoyer dans des œuvrettes qui font flop (Constantine, Le jour où la Terre s’arrêta,…). En 2014, John Wick fait remonter sa cote mais uniquement auprès des amateurs d’action bien violente. Mais aussitôt, il enchaîne avec des productions confidentielles qui le font retomber dans l’anonymat.

Pour lui, à 55 ans, 2021 devait donc être l’année de la résurrection. Mais le coronavirus est en train de saborder son retour à l’avant-plan. Le tournage de Matrix 4 qui a débuté au mois de février à Los Angeles pour une sortie programmée le 19 mai 2021, devait se poursuivre au mois de mars en Allemagne. Même si Warner Bros. fait de la résistance et, contrairement aux autres grands studios, tente l’impossible pour ne pas arrêter les prises de vues de ses grands projets, il n’était évidemment pas question d’amener des équipes en Europe, considérée actuellement comme l’épicentre de l’épidémie. La durée de cette "pause" n’est naturellement pas précisée. Mais l’optimisme ne semble guère de mise. Plusieurs sites américains doutent en effet que la nouvelle réalisation de Lana Wachowski puisse atterrir sur les grands écrans l’an prochain.

Une mauvaise nouvelle ne venant jamais seule, son autre projet phare pour 2021, John Wick : Chapter 4, se retrouve directement impacté par la pandémie. Lionsgate a prévu de débuter le tournage dès que celui de Matrix s’achève. Un calendrier qui n’a plus aucun sens aujourd’hui. Et comme il n’est pas possible de maintenir des équipes éternellement en stand-by, il faudra tout réorganiser à l’avenir. La mise en production devrait donc prendre plusieurs mois de retard. Ce qui n’est finalement pas une mauvaise nouvelle pour Keanu Reeves : John Wick : Chapter 4 devait en effet sortir le même jour que Matrix 4. Une aberration complète qui ne pourra plus se produire.