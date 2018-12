Aujourd’hui, la carrière d’un film se construit parfois plus sur les réseaux sociaux que sur base du bouche à oreille ou des critiques.

Autant dire que ça sent le roussi pour Holmes & Watson, dont la cote d’appréciation est restée collée à 0 % !

Ce n’est que la troisième fois cette année que cela arrive, après Gotti et London Fields, deux des plus gros échecs financiers de 2018. On connaît des producteurs qui ne vont pas sabrer le champagne lors de la Saint-Sylvestre.