Tous les enfants de six ans et moins ainsi que leurs parents le savent bien : la Pat’Patrouille s’est offert une grande toile et mène désormais aussi des aventures humoristico-trépidantes dans les salles de cinéma. Un prolongement largement prévisible, pour des personnages incroyablement populaires auprès des plus petits partout dans le monde.

Depuis son lancement en août 2013, la série conçue par Nickelodeon et la société canadienne de jeux Spin Master ne cesse de battre des records. Depuis 2016, sur Nickelodeon, elle écrase toute concurrence en termes d’audience auprès des enfants jusqu’à 6 ans. Au point d’être vue dans 350 millions de foyers, répartis dans 170 pays.

Un succès qui se reflète très largement dans le marketing. Selon une étude réalisée en 2019, les produits estampillés PAW Patrol™ (le nom original) sont les plus populaires dans le monde auprès des tout-petits, devant, tenez-vous bien, Mickey Mouse, la Reine des neiges et les marionnettes de Sesame Street.

L’an dernier, il s’est écoulé des jouets, cartables, figurines, livres, matériels scolaires, nourritures, vêtements ou objets les plus divers agrémentés de la tête de Marcus, Rex, Ryder, Ruben, Chase et leurs potes pour la bagatelle de deux milliards de dollars. Au total, depuis le lancement du merchandising en 2014, la Pat’Patrouille a déjà rapporté huit milliards de dollars. Sur les réseaux sociaux, des stars comme Keira Knightley, Mila Kunis, Kim Kardashian, Tyler Perry ou James McAvoy ont posté des messages pour se plaindre ou s’amuser du succès phénoménal des cabots. Et ce n’est pas fini : ces prochaines années, de nouveaux héros canins sont attendus, pour de nouvelles aventures autour du monde. Les enfants adorent et le film fait un malheur en salle. Les parents connaissent donc déjà le look d’une partie du prochain matériel scolaire à acheter pour la rentrée…