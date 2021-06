Villa Caprice, voilà un film qui va diviser. Ringard, cliché, dénué de subtilité pour les uns, adroitement manipulateur sans qu’on sache qui tient quel rôle dans ce jeu du chat et de la souris pour les autres, le face-à-face entre Patrick Bruel, en milliardaire pressé et sans scrupules, et Niels Arestrup, avocat à succès imbu de lui-même qu’il charge de le laver des accusations de corruption qui pèsent contre lui lors de l’achat d’une propriété de rêve, rappelle aussi bien dans la forme que dans le ton les thrillers judiciaires français des années 70. Et Patrick Bruel en est très fier.

