À 27 ans, le rejeton d’Arnold Schwarzenegger de Maria Shriver fait ses armes au cinéma. Mais ne dirait pas non à la politique.

On vous en conjure, ne dites plus à ce “bogosse” qu’il est le fils de. Depuis quelques années, ce jeune Californien s’est fait un nom à Hollywood. Certes, sa filmographie n’est pas aussi musclée et imposante que celle de papa Arnold, mais une chose est sûre, l’ex-mannequin est bien décidé à retrousser ses manches pour percer dans l’acting. Après avoir joué des seconds rôles dans plusieurs longs-métrages, il accède à la reconnaissance avec le drame “Midnight Sun” de Scott Speer en 2018, dans lequel il donne la réplique à la jolie Bella Thorne. Et sa carrière au cinéma ne fait que commencer. Parmi ses prochains projets, on le retrouvera dans le film de science-fiction “Warning” d’Agata Alexander avec Charlotte Lebon et Garance Marillier. Récemment, c’est dans la comédie “Moxie” d’Amy Poehler ou bien encore dans le drame “Echo Boomers” de Seth Savoy avec Michael Shannon qu’il a pu démontrer qu’il avait un sacré potentiel. Rencontre avec Patrick Schwarzenegger, un acteur qui nous démontre dans cette interview que le cerveau est le muscle le plus essentiel. Rassurez-vous, de ce côté-là, Dame Nature semble l’avoir bien doté !