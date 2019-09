Il est un des acteurs dont le visage nous est le plus familier. Et pas seulement à cause de son crâne chauve. Depuis plus de quatre décennies, c’est son talent qui nous parle, qui nous épate.

Good news, à 79 printemps, l’immense Sir Patrick (Patrick Stewart) alias professeur Charles Xavier dans X Men, n’est pas près de tirer sa révérence ! Preuve, on vient d’apprendre qu’il serait de retour dans la saga qui la fait connaître dans le monde entier. Vous l’aurez deviné, il s’agit de "Star Trek et du fameux capitaine Jean-Luc Picard !"

Pour le moment, on ne sait rien de l’intrigue de Star Trek : Picard Countdown - sur CBS pas avant 2020 - mais on sait d’ores et déjà qu’il se concentrera sur la vie de Picard depuis Star Trek : Nemesis. Ah oui et que le scénario du comics sera coécrit par Mike Johnson et Kirsten Beyer. Enfin, une chose est sûre, à l’image du vaisseau intergalactique Enterprise, Sir Patrick ne rouillera jamais. La preuve dans cette interview…

On va débuter par une question que j’ai envie de vous poser depuis longtemps. À quel moment de votre vie avez-vous décidé de vous raser la tête ? Car admettez-le, c’est un signe de reconnaissance ce crâne d’œuf !

(...)