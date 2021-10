Un peu plus d'un mois après le décès de son papa, Paul Belmondo a livré quelques confidences à France Info sur les funérailles nationales organisées pour Bébel.

"C'était important qu'il y ait sa famille de cinéma et, en même temps, son public", explique-t-il. Avant de préciser la manière dont il avait organisé lui-même ses funérailles. En demandant notamment que ses amis et sa famille se réunissent le soir pour boire en sa mémoire. "Oui, ça, ça fait partie des choses qu'il a écrites. Il voulait... Il était flic et voyou, dans ses films, il avait ce côté bad boy, mais il avait aussi ce côté très juste et très fier de l'institution. Il était fier de ses médailles, mais voilà : on peut faire un truc sérieux, mais après, on va boire un coup et on s'amuse. On a fait ça le vendredi, on a bu, mangé jusqu'à tard. Et voilà. Les jeunes ont même continué encore plus tard dans la nuit."

Il avait aussi choisi de s'en aller sur Chi Maï, la musique du Professionnel. "Arrive le petit message du notaire qui dit : voilà votre père, voulait ça, ça, ça..., poursuit Paul Belmondo dans son interview à France Info. Et Le Professionnel. Bon, s'il le veut, on va le mettre ! Nous, on s'était dit : ça va être trop. Cette musique est émouvante, en plus dans Le Professionnel, c'est le moment où il meurt à la fin, c'est quand même beaucoup... Mais il aimait cette musique. Et pourtant, ce n'était pas un fan de musique, mon père. Voilà, il nous a surpris et il avait raison. Son départ aux Invalides, c'était tellement beau, avec cette musique. Il a bien mis en scène son départ."