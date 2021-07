C’était très largement à prévoir. Avec son énorme étiquette dans le dos de film à scandale, mêlant allègrement sexe et religion, Benedetta s’annonçait comme le traditionnel film polémique qui marque chaque édition du Festival de Cannes. Et malgré des réactions plutôt neutres lors des projections de presse, ponctuées par des applaudissements légers mais pas par des coups de sifflet, les réseaux sociaux se sont aussitôt enflammés. Avec un mot au cœur des critiques et -parfois- du débat, "blasphème".

Un terme qui a le don de faire bondir Paul Verhoeven, à l’esprit toujours aussi vif du haut de ses 82 ans. "Je ne comprends pas comment on pourrait blasphémer à propos de quelque chose qui s’est déroulé en 1625, lâche-t-il, passablement énervé. Je pense que ce terme est inapproprié. Benedetta retrace des faits historiques réels...