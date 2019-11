Philippe Geluck est en promo pour son dernier album, La Rumba du chat et n’arrête pas de faire parler de lui pour d’autres raisons que son personnage fétiche.

Après avoir poussé un coup de gueule contre Amazon qui ôte le pain de la bouche des libraires, après avoir proposé le rattachisme de la Belgique francophone à la France devant l’impossibilité de former un gouvernement fédéral ; après avoir vu une de ses toiles estimées entre 40 000 et 60 000 €, le voilà qui fait monter les larmes aux yeux de Daphné Burki. Invité dans l’émission Je t’aime, etc. sur France 2, il a dit de Dany, sa compagne depuis 43 ans : "Je suis fou d’elle, de sa voix, de ses yeux, de sa peau. Il suffit que je touche sa peau pour que je m’enflamme. Elle est d’une douceur…" L’année dernière, il avait publiquement affirmé dans l’émission Les Grosses Têtes : "Ça reste très très chaud entre nous."