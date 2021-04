Après ses déboires juridiques en Angleterre (le juge estimant qu'il est "un homme qui bat sa femme"), Johnny Depp s'est vu remplacer par Mads Mikkelsen dans Les animaux fantastiques 3. Et, selon de nombreuses informations concordantes, il va céder sa place à Margot Robbie dans le sixième volet de Pirates des Caraïbes, qui serait en fait un reboot. Mais pour ce dernier dossier, rien n'est encore officiel. Et les fans mettent la pression sur Disney.

Une pétition, lancée sur change.org , réclame son retour. Avec un succès certain, puisqu'elle a déjà été signée par plus de 582.545 personnes (nombre en constante évolution). De quoi, peut-être, faire douter Disney et envisager des pistes alternatives, comme transformer Jack Sparrow en "méchant" de la saga ou, bien plus vraisemblablement, en mentor de Margot Robbie.

Les fans y croient. Et s'appuient sur le fait que la vente de jouets à l'effigie de Jack Sparrow sont toujours en vente, alors que ceux à l'image de Cara Dune (incarnée par Gina Carano) ne le sont plus.

De son côté, Johnny Depp s'est dit prêt à reprendre du service n'importe quand. "Non, il ne me manque pas, parce qu'il est avec moi tous les jours, je l'emporte partout avec moi, je voyage avec Capitaine Jack dans ma valise, a-t-il expliqué à El Pais. J 'appartiens à Jack Sparrow et il m'est loyal."

Vu l'énorme succès de la pétition, pas sûr, en effet, que son voyage sur le Black Pearl soit totalement achevé.

On a pu le constater encore récemment avec Gina Carano, mise à la porte deen raison de ses tweets polémiques, ou avec Armie Hammer, débarqué de tous ses projets suite à des accusations de viol: les grands studios américains sont extrêmement attentifs à leur image et aux réactions sur les réseaux sociaux.