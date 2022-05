Dans un peu plus d’un mois, le 22 juin pour être précis, Pixar dévoilera sa nouvelle création destinée à faire rêver toute la famille, Lightyear. Soit l’histoire de Buzz l’Éclair et de ses motivations pour devenir un ranger de l’espace.

Mais du côté du studio d’animation, les pensées sont déjà tournées vers le projet suivant, dont un coin du voile vient tout juste d’être levé. Après avoir réalisé l’impossible avec des films d’animation centrés sur les émotions qui nous traversent (Vice-versa) ou les péripéties rencontrées par l’âme humaine (Soul), il s’attaque cette fois encore à un projet ambitieux, à la limite de l’impensable, en faisant des quatre éléments essentiels (l’eau, le feu, la terre et l’air) les personnages principaux d’Elemental.

Attendue sur les écrans le 16 juin 2023, cette nouvelle folie a été confiée aux bons soins du réalisateur Peter Sohn (Le voyage d’Arlo). Qui s’est inspiré de son enfance pour le scénario. « Mes parents ont quitté la Corée au début des années 70 et ont ouvert une épicerie grouillante de monde dans le Bronx, a-t-il expliqué. Nous faisions partie de ces nombreuses familles qui tentaient l’aventure dans un nouveau pays plein d’espoirs et de rêves. Ensemble, nous nous mélangions dans une sorte de grand saladier de cultures, de langages et de jolie petits voisinages. C’est cela qui m’a inspiré pour Elemental. Cette histoires est basée sur les quatre éléments -feu, eau, terre et air. Certains se mélangent bien ensemble, d’autres pas. Et qu’est-ce que cela donnerait si ces éléments étaient vivants ? »

La réponse se trouve en partie dans le premier cliché dévoilé ci-dessous. Et cela semble prometteur.