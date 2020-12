L'adaptation "live" de Mulan risque de décevoir les fans du dessin animé de 1998 mais devrait ravir les amateurs de blockbusters contemporains à grand spectacle.

Énorme pari que celui pris par Disney en adaptant “en live” son film d’animation de 1998, Mulan. Car Mushu, le dragon court sur pattes, le seul personnage qui apportait de l’humour, a été sacrifié dans la nouvelle version, au profit d’un phoenix sans réel intérêt. Comme les chansons, les ancêtres, la musique et l’amitié au sein de la troupe n’ont pas non plus, loin s’en faut, la même importance, les fans du long métrage animé risquent de trouver le résultat un peu fade par rapport à leurs souvenirs.