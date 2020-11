Ça, c'est du jamais vu. Ces derniers temps, les fans se déchaînent pour faire virer des interprètes (Amber Heard d'ou Gina Carano de) ou les réintégrer (Johnny Depp danset dans). Mais c'est bien la première fois qu'une actrice demande elle-même l'appui des réseaux sociaux pour donner plus d'ampleur à son rôle.

C'est ce que vient de faire Ming-Na Wen, l'interprète de Fennec Shand dans The Mandalorian. Elle n'a tenu le haut de l'affiche dans cette série que durant le cinquième épisode de la première saison, lorsqu'elle fut traquée par Din Djarin et un chasseur de primes bien moins expérimenté, Toro Calican. Ceux qui ont vu cet épisode savent qu'à la fin, elle est abattue en plein désert d'un tir de blaster. Mais à aucun moment, on ne la voit mourir. Ce qui laisse donc toujours ouverte la porte pour un retour. Et elle compte bien l'emprunter. "Je pense qu'on vient juste d'annoncer une troisième saison", déclare-t-elle lors d'une interview à Insider. S'adressant alors aux fans, elle ajoute: "Donc, je veux que vous lanciez une pétition, du style de celle qu'on fit pour #CoulsonLives, #FennecLives. Et c'est le message que vous devez faire passer à ceux qui sont responsables de la série. Nous avons besoin de vos voix. Nous avons besoin que vos voix soient entendues."

Il est sûr que le retour de cette tueuse d'élite, animée d'un farouche désir de vengeance, compliquerait encore un peu plus la vie de Mando. Mais si ça marche, Jon Favreau et les pontes de Disney+ peuvent s'attendre à ce que d'autres comédiens entament le même type de démarche à l'avenir.