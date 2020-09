Les fans de Star Wars vont être à la fête ces prochaines semaines. A partir du 15 septembre, à condition qu'ils n'aient pas déjà piraté la série phare de Disney +, ils vont pouvoir découvrir The Mandalorian avec les sous-titres en français sur la plateforme de streaming, dont l'abonnement promotionnel n'est toujours que de 4,99 € par mois pour l'instant.

A peine le temps de savourer cette première saison bien dans l'esprit de la première trilogie de George Lucas, avec un chasseur de primes qui voyage aux confins de l'univers accompagné du désormais célèbre Baby Yoda (officiellement, il s'appelle The Child) que très vite, la suite leur sera déjà proposée.

C'est désormais officiel: dès le 30 octobre, les huit épisodes seront proposés au rythme d'un par semaine, comme pour la première saison. Confiés aux bons soins de réalisateurs comme Bryce Dallas Howard, Peyton Reed, Robert Rodriguez ou Carl Weathers, ils devraient accorder un rôle plus actif à la superstar Baby Yoda, mais aussi voir apparaître Bo-Katan (de The Clone Wars) ou Boba Fett, le plus mythique chasseur de primes de la saga.Autre bonne nouvelle pour les inconditionnels: le terrible Moff Gideon et son sabre noir devraient occuper une place plus centrale dans l'intrigue.

Vu l'énorme impact de The Mandalorian dans le succès mondial de Disney +, cette suite devrait faire énormément parler d'elle.