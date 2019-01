Le 22 février prochain, Les Tuche 3, Liberté, Égalité, Farternituche va décrocher le César du public, récompense du plus grand succès hexagonal au box-office français. Un prix auquel il aurait aussi pu prétendre si la catégorie avait été élargie à la Belgique.

L’accession à la présidence de la république française par Jeff Tuche a aussi fait un malheur dans nos salles. 361 549 tickets d’entrée ont en effet été vendus en 2018 pour assister à cette arrivée au pouvoir. Soit un tout petit peu plus que pour une autre suite, La Ch’tite famille, qui a fait rire 306 211 compatriotes.

Le podium hexagonal est complété par une troisième comédie, Le Jeu. La petite merveille portée par Stéphane De Groot a, elle, attiré 187 337 Belges.

Plus inattendu, Taxi 5 décroche la quatrième place avec 184 610 entrées, devant Alad’2 (avec Kev Adams et Jamel Debbouze) et ses 156 500 tickets vendus. Le grand favori des César, Le Grand Bain, se contente de la 7e position avec 91 629 entrées, devancé de peu par le dessin animé Astérix : le secret de la potion magique (92 824 places). La preuve que les Belges aiment avant tout se marrer avec les Français.