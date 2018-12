À l’arrivée de chaque nouveau média, c’est la même rengaine : " La nouveauté va tuer l’ancien modèle." Mais les livres, la radio, la télé ou la presse écrite sont toujours là. Et malgré l’arrivée de plateformes de streaming, l’avenir des salles de cinéma n’est sans doute pas aussi bouché que ne l’annoncent les oiseaux de mauvais augure.

Selon une étude menée par l’institut de statistiques EY et dévoilée par le New York Times, si la fréquentation en salle a bel et bien diminué en soixante ans (les Américains voyaient en moyenne 14,2 films par an sur grand écran en 1955 contre seulement 3,7 en 2015), Netflix n’aurait pas accentué le phénomène de sédentarisation culturelle. Que du contraire, même. D’après cette étude, les cinéphiles qui fréquentent les multiplexes au moins neuf fois durant l’année visionnent des fictions en streaming onze heures par semaine. Alors que les plus pantouflards des cinéphiles, rassasiés avec seulement un ou deux longs métrages sur grand écran en douze mois, eux, ne passent que sept heures par semaine sur les plateformes. La preuve que Netflix et consorts ne diminuent en rien le goût des frissons sur grand écran.

L’âge, par contre, constituerait une des raisons de la baisse de la fréquentation des multiplexes. Les ados de 13 à 17 ans sont les champions des achats de tickets de cinéma : 7,3 en moyenne par an. Alors que personne ne regarde plus Netflix qu’eux: 9,2 heures par semaine. Les jeunes adultes, de 18 à 37 ans, se contentent pour leur part de six visites dans les salles obscures et de 8,6 heures sur les sites de streaming.

Plus étonnant : la moitié de ceux qui ne vont jamais au cinéma ne visionnent pas non plus de films online. En fait, seuls 18 % des Américains rebutés par les salles regardent leurs grands spectacles favoris pendant plus de huit heures par semaine via une plateforme.

Face à ces résultats, on comprend mieux pourquoi de plus en plus de grands cinéastes américains acceptent de travailler pour Netflix. Et pourquoi le géant propose de plus en plus souvent ses productions dans les multiplexes pendant quelques jours ou semaines avant de l’offrir sur son propre réseau. Plus on regarde de films, peu importe le lieu, plus on a envie de fictions sur les autres médias. Et comme le portefeuille n’est pas extensible, ce sont surtout les chaînes câblées qui perdent des clients aux USA.

Pour renforcer cette tendance, Netflix va de nouveau augmenter son offre en 2019. Pas moins de nonante longs métrages vont être mis en chantier durant les douze prochains mois. À titre de comparaison, Disney, le studio qui récolte plus de la moitié des recettes mondiales des Majors, n’a présenté que sept productions en salle en 2018, tandis que Universal, le plus prolifique de tous, a placé trente œuvres sur les grands écrans.

La différence est donc énorme. Par contre, les budgets sont identiques. Vingt grands shows coûteront entre 20 et 200 millions $ (The Irishman de Martin Scorsese est estimé à 140 millions $, par exemple). Trente-cinq films qualifiés d’auteur ou indépendants seront tournés pour moins de 20 millions $. L’animation et les documentaires compléteront le catalogue 2019, sans précision des coûts.

Si l’on suit la logique de l’étude menée par EY, cette surabondance devrait profiter aussi aux salles de cinéma. Il reste juste à voir si la réalité de 2019 correspondra aux enquêtes de 2018.