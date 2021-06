Les aventures de Bernard Frédéric, le sosie de Claude François, seront bientôt de retour sur le grand écran. Dix-sept ans après sa sortie, Podium connaîtra une suite, explique sur Europe 1, son scénariste et réalisateur Yann Moix. L’écrivain et ancien chroniqueur d’On n’est pas couché a annoncé travailler sur un deuxième volet du film adapté de son livre éponyme, sorti en 2002.



Celui-ci se fera toutefois sans sa star, le Belge Benoît Poelvoorde. “Je change tous les acteurs”, déclare l’homme qui assure cependant garder les personnages qui ont fait le succès de la comédie. "J'aime bien ces personnages. Je crois que, si ça se trouve, je suis incapable de faire autre chose que Podium, explique-t-il au micro d'Anne Roumanoff. J'aime bien faire des documentaires aussi. Mais je suis plus écrivain que réalisateur. On ne peut pas tout faire dans la vie, et moi, j'ai trouvé ma place. J'ai eu la chance de pouvoir faire un peu de cinéma, ce qui est agréable, mais je pense que si je devais choisir un seul art, ce serait évidemment la littérature."